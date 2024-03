(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 Poste: Furgiuele (Lega), bene Giorgetti su livelli occupazionali. Da Misiani assurdità

Roma, 27 mar. – “Misiani e i suoi dovrebbero ben capire che la ratio per cui basterebbero solo i dividendi per rispondere a logiche economiche più complesse è un’offesa all’intelligenza. Se fosse stato così semplice risanare il debito, l’avremmo fatto. Il ministro Giorgetti è stato chiaro e, durante l’audizione in commissione, ha annunciato che il governo monitorerà le decisioni di Poste italiane affinché siano garantiti i livelli occupazionali. Rassicurazioni anche sul Piano industriale, che non avrà alcun impatto negativo”.

Così il vice capogruppo della Lega alla Camera Domenico Furgiuele, componente della commissione Trasporti.