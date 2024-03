(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 Giustizia: Sisto, su Tribunale famiglia motore del Ministero è rodato

“La riforma del Tribunale per le famiglie non è pensabile possa entrare in

vigore con uno schiocco di dita. C’è ancora da fare, abbiamo avviato da

tempo il lavoro organizzativo sul piano della logistica, del personale

amministrativo, dei magistrati e delle strutture. E’ un work in progress

che noi faremo di tutto perché possa essere concluso tempestivamente. Il

motore del Ministero è partito e rodato, e con tenacia il risultato potrà

essere raggiunto”. Così il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo

Sisto intervenendo al convegno “Tribunale per le famiglie: necessità e

urgenza” promosso presso la sede del Consiglio Nazionale Forense a Roma.

“L’Anm critica il fatto che, in determinati frangenti, a decidere sarà un

solo giudice dove finora era previsto un collegio composto da due giudici

togati e due onorari esperti di scienze umane. E’ una critica un po’

deludente: un giudice monocratico, infatti, può sempre avvalersi di

specialisti e di tutti i contributi utili a colmare eventuali lacune

cognitive. La riforma, per essere davvero tale, deve contribuire a

semplificare e rendere più efficace il rapporto tra giurisdizione e

cittadino. Spingere a tutti i costi per un collegio va in senso contrario

all’esigenza di ottimizzazione di tempi e risorse”, ha concluso.