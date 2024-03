CS_Università, da MUR decreto per semplificare riconoscimento titoli studio Santa Sede

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

Università, da MUR decreto per semplificare riconoscimento titoli studio Santa Sede

ROMA, 27 MARZO 2024 – Firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto che semplifica le procedure di comparazione tra i titoli rilasciati dalle istituzioni accademiche della Santa Sede in Italia e da quelle italiane. Il decreto indica a quali titoli di studio italiani corrispondano quelli pontifici, nonché le istituzioni pontificie interessate da questa corrispondenza, che quindi viene per la prima volta formalizzata. Tra le altre, la Pontificia Università Salesiana, la Pontificia Università della Santa Croce, la Pontificia Università Gregoriana e la Pontificia Università Lateranense. Analogo e reciproco provvedimento verrà disposto dalle autorità vaticane.

L’atto firmato dal Ministro Bernini è inquadrato all’interno dell’Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per l’applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione Europea, e dà attuazione al Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel quarantennale dalla firma del 1984 che prevedeva tra le altre disposizioni anche il riconoscimento reciproco dei titoli di laurea.

Per facilitare le procedure di riconoscimento tra il sistema italiano e della Santa Sede, anche per verificare l’autenticità della documentazione accademica, il decreto invita le istituzioni della formazione superiore italiane all’utilizzo degli strumenti e della documentazione prodotta dal Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (Cimea), che ha attivamente collaborato con il tavolo tecnico insieme al Consiglio Universitario Nazionale.

Le corrispondenze indicate nella tabella, elaborata dal tavolo tecnico istituito tra il MUR e il dicastero per la Cultura e l’educazione della Santa Sede, sono collegate esclusivamente ai programmi svolti nelle sole sedi delle istituzioni afferenti al sistema della Santa Sede e si riferiscono a titoli rilasciati a decorrere dall’anno accademico 2023/2024.

Il link alla Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/25/24A01548/SG