BARI: NEVI, PD SI DISTACCA DA DICHIARAZIONI EMILIANO O CONTINUA A PROTEGGERLO?

“Se fosse successo a un esponente istituzionale di centrodestra, cosa sarebbe accaduto in Italia? Ci sarebbe, penso, un girotondo intorno al palazzo della regione. Il PD ha la mancanza di pudore nel non riconoscere che è una cosa grave quella che è stata detta da Emiliano, che va condannata senza se e senza ma. Qui c’è un affidamento del sindaco alla cosca mafiosa, è complicato giustificare tutto questo come una strumentalizzazione del centrodestra. Il PD si distacca dalle dichiarazioni di Emiliano? O lo protegge, continuando a dire che il centrodestra sta strumentalizzando la vicenda?”. Così Raffaele Nevi, Portavoce di Forza Italia, intervenendo a Di Martedì.

