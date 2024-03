(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 *SAN PIETRO IN CASALE (BO), MARCHETTI E POLAZZI (LEGA): “BILANCIO IN ROSSO,

REGIONE PRESERVI SERVIZI SCOLASTICI”*

BOLOGNA, 26 MAR – “Disavanzo del bilancio del Comune di San Pietro in

Casale (Bo) non deve pregiudicare i servizi scolastici: la Regione si

attivi per scongiurare questo rischio”. Lo chiede un’interrogazione

presentata dal consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, e

sostenuta anche dal consigliere comunale del Carroccio, a San Pietro in

Casale, Mattia Polazzi.

L’atto ispettivo depositato da Marchetti pone infatti l’accento sulla

difficile situazione finanziaria del Comune di San Pietro in Casale (BO) e

le conseguenti misure adottate che gravano pesantemente sulle famiglie

locali.

“È emerso – si legge nell’atto ispettivo . che il Comune ha certificato un

Per fronteggiare questa situazione critica, il Comune ha approvato un Piano

pluriennale di riequilibrio finanziario che, purtroppo, implica gravi

ripercussioni sul tessuto sociale, in particolare per quanto riguarda

l’istruzione e i servizi per l’infanzia. Tra le misure adottate, vi è la

prevista soppressione di due sezioni della Scuola dell’infanzia e di una

sezione di nido a partire dal prossimo settembre (Anno Scolastico

2024-2025). Inoltre, si prevede un significativo aumento delle tariffe del

servizio di trasporto scolastico, passando da euro 395,50 ad euro 500,00

annui, oltre all’incremento dei costi del servizio pre e post scuola. Non

solo, ma anche il mancato rinnovo della convenzione con la scuola paritaria

parrocchiale San Luigi, che prevedeva un contributo economico annuo di euro

45.000 destinato al suo funzionamento, aggrava ulteriormente la situazione”.

Marchetti sottolinea come “la Legge Regionale del 25 novembre 2016, n. 19,

sancisca l’importanza di investire sull’infanzia e sulle giovani

generazioni con interventi e servizi di qualità, promuovendo il raccordo e

l’integrazione tra le politiche settoriali. Tuttavia, il Piano adottato dal

Comune di San Pietro in Casale sembra contraddire questi principi,

imponendo oneri insostenibili sulle famiglie con figli minorenni e

minacciando la qualità stessa dei servizi educativi”.

Di fronte a questa situazione critica, il Consigliere regionale interroga

la Giunta regionale per sapere “quali azioni concrete intende attuare la

Giunta per ridurre l’impatto negativo del Piano Pluriennale di Riequilibrio

Finanziario sulle famiglie locali, soprattutto per quanto riguarda

l’accesso ai servizi educativi e per l’infanzia?”, “se siano già state

avviate le pratiche per la statalizzazione delle due sezioni di scuola

dell’infanzia e della sezione di nido per cui è prevista la soppressione?”

e, in caso affermativo, “qual sia lo stato di avanzamento di tali pratiche?”

Marchetti conclude ribadendo “l’importanza di garantire l’accesso a servizi

educativi di qualità a tutte le famiglie, senza discriminazioni”.

