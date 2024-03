(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

Pasquetta con “A m sån insugnè Bulåggna”: lunedì 1° aprile riapre al pubblico la storica balera di Villa Smeraldi

Pomeriggio speciale di musica e ballo con Ruggero Passarini

Lunedì 1° aprile, in occasione della Festa di Pasquetta, il Museo della Civiltà Contadina organizza un pomeriggio speciale di musica e ballo: A m sån insugnè Bulåggna . L’iniziativa dedicata a Ruggero Passarini, grande fisarmonicista bolognese, sarà l’occasione per riaprire al pubblico la storica balera di Villa Smeraldi, conosciuta come “Incanto Verde”. La pista da ballo, tradizionalmente inaugurata proprio il lunedì di Pasqua, aprì nel 1947 per volere degli abitanti del territorio desiderosi di divertimento e, per una ventina d’anni, divenne una delle balere più frequentate della “Bassa”.

Dalle 15.30 alle 18.30 racconti su Ruggero Passarini e gli esperti Gian Paolo Borghi, Umberto Cavalli e Carlo Pelagalli, ci saranno balli e musica dal vivo con Antonio Stragapede e i suonatori di Ruggero, con la partecipazione di Fausto Carpani; si assisterà alla presentazione del calendario di “Balli al Baladùr”, ciclo di incontri dedicati al ballo “alla Filuzzi”, che farà risplendere la pista da ballo da aprile a giugno 2024 e verrà presentato il libro “Ruggero Passarini. Tasti e Bottoni, quante emozioni! Storia delle orchestre alla Filuzzi”, con l’autore Adriano Bacchi Lazzari, Minerva edizioni.

“Il Museo della Civiltà Contadina – dichiara Elena Di Gioia delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana – si conferma come il luogo in cui custodire, valorizzare, promuovere e festeggiare le nostre tradizioni sia con un grande rito di festa popolare tradizionale bolognese e di comunità, sia con un programma di lezioni aperte per permettere anche a un nuovo pubblico di imparare, per musica e danze, a creare un proprio legame con la Filuzzi. Un genere ricco di storia che ha connotato fortemente la nostra città e che come Città metropolitana e Comune siamo fortemente impegnati a valorizzare quale grande patrimonio culturale del nostro territorio. Protagonista della Festa di Pasquetta sarà Ruggero Passarini che resta l’anima stessa del ballo alla Filuzzi e che non necessita presentazioni: allievo del maestro Leonildo Marcheselli, ha solcato i palchi per decenni, regalando sempre ottima musica, balli e divertimento a intere generazioni. Un maestro della Filuzzi che siamo molto soddisfatti di ospitare al Museo per questo progetto”.

All’interno del parco sarà possibile organizzare un pic nic sull’erba o consumare pranzo, merenda e aperitivo alla baracchina (accanto alla pista da ballo) gestita dalla Cooperativa sociale Anima. Contemporaneamente sarà possibile visitare il Museo dalle 15 alle 19.

L’iniziativa rientra nell’ambito di Filuzzi in piazza, il progetto promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con la Città metropolitana per valorizzare il patrimonio culturale della Filuzzi.

