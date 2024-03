(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 Pac, Calandrini (FdI): “Cambiamenti della Politica agricola risultato del serio lavoro del governo Meloni”

“Il settore agricolo è al centro della politica del governo e del ministro Francesco Lollobrigida da mesi ormai e ha visto diverse misure attuate per supportarlo. Se negli altri Paesi le proteste degli agricoltori sono continuate, infatti, in Italia c’è stato da subito un dialogo costruttivo. Ora in Europa, grazie all’importante lavoro in primis di Giorgia Meloni, è stato dato l’ok alla revisione della Politica Agricola Comune. Sono soddisfatto di questo risultato, perché come Fratelli d’Italia da sempre sosteniamo che l’ambiente va protetto e la transizione ecologica va portata avanti, ma gradualmente, tenendo conto dei contesti nazionali e delle ripercussioni economiche. È necessario anche in questo campo il buonsenso e il presidente del Consiglio è riuscita a far passare questo nuovo approccio alla materia. La revisione della Pac avrà così l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e di dare una maggiore flessibilità per il rispetto dei vincoli ambientali”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

