Oggi 26 marzo ore 13:00 in diretta dalla Camera: annuncio importante iniziativa che coinvolgerà Ferrara

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 Oggi, MARTEDÌ 26 MARZO, dalla sala stampa della Camera dei Deputati in via

della Missione 4 a Roma, alle ore 13.00, alla presenza del *sindaco Alan

Fabbri*, verrà annunciata un’importante iniziativa che coinvolgerà Ferrara.

Per seguire a distanza la conferenza stampa in diretta:

https://webtv.camera.it/conferenze_stampa

Grazie e buon lavoro

*Ferrara Rinasce *

Comune di Ferrara

