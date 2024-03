(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

Digitale: domani gli Stati generali dell'Ingegneria dell'Informazione

Mazzetti (FI) nel panel su codice contratti pubblici.

Roma, 26 mar. – Una giornata di confronto e di riflessione con i massimi esperti del settore per fare il punto sul digitale applicato in una pluralità di ambiti, dall’informazione, con il nodo fake news, alla cura della persona, fino alle opere pubbliche, la sicurezza cibernetica e la tutela dei consumatori. Sono questi alcuni dei punti che verranno trattati domani agli “Stati generali dell’Ingegneria dell’Informazione” alla Sala Capitolare presso il Chiostro di Santa Maria Sopra Minerva, a partire dalle ore 9:30 con i saluti istituzionali della Sen. Clotilde Minasi (VIII Commissione ambiente), dell’Ing. Domenico Perrini, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dell’Ing. Massimo Cerri, Presidente Ordine degli Ingegneri Provincia di Roma, e di Alessandro Astorino, Coordinatore del Consiglio Operativo del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione. L’evento è in collaborazione con: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Comitato Italiano Ingegneri dell’Informazione, Ordine degli Ingegneri Provincia di Roma, Centro Studi Difesa e Sicurezza, Fondazione Inarcassa, Italian Digital Hub, Unione Stampa Periodica Italiana, Confassociazioni, Consumatori Italiani. L’On. Erica Mazzetti di Forza Italia, VIII Commissione ambiente e già relatrice del nuovo codice degli appalti, interverrà al panel delle ore 16:30 “La trasparenza e la digitalizzazione nel nuovo codice dei contratti pubblici”. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla webtv del Senato

