(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 Ddl Semplificazione: Sasso (Lega), stop ai diplomifici, maggiore continuità didattica sul Sostegno

Roma, 26 mar. – “Bene l’approvazione in Cdm del Ddl Semplificazione, con il quale torna al centro lo studente e la sua reale istruzione. Stop ai diplomifici, massimo due anni in uno, misure per la continuità didattica degli alunni con disabilità con la conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, iscrizioni telematiche e semplificazione del sistema da 0 a 6 anni. Si conferma l’attenzione della Lega per una scuola sana e meritocratica”.

Così il capogruppo della Lega in commissione Istruzione Rossano Sasso.