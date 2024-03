(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 Cultura: Marti, via libera al Senato a proposta Lega per promuovere e valorizzare cammini

Roma, 26 mar. – “Via libera al Senato alla proposta di legge della Lega, a mia prima firma, che promuove i cammini come itinerari culturali. I piccoli centri e i borghi, sono luoghi che custodiscono un patrimonio storico unico. È necessario promuovere i cammini come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, per valorizzarne caratteristiche culturali, storiche, religiose, naturalistiche ed escursionistiche. Una misura che permette anche di rilanciare l’attività culturale nei territori interessati o limitrofi ai cammini e di tutelare, al contempo, la nostra storia e le nostre tradizioni. Valorizzare e promuovere i cammini, vuol dire sviluppare le aree interne del nostro Paese nonché il turismo e l’economia nazionale”.

Così il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama e primo firmatario del ddl per promuovere i cammini come itinerari culturali.

Ufficio Stampa Lega Senato