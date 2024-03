(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

mar 26 marzo 2024 Agricoltura, Cerreto ( FDI): Consiglio Ue approva revisione mirata norme

Pac, vittoria del Governo Meloni

“Con l’approvazione in Consiglio UE della revisione mirata di alcuni atti

fondamentali della politica agricola comune (PAC) si

risponde concretamente alle preoccupazioni espresse dagli agricoltori.

Questa revisione porta la firma del Governo Meloni e ministro Lollobrigida

che hanno fortemente lavorato affinché si riducessero gli oneri

amministrativi per gli agricoltori, sempre nel rispetto di una tutela

ambientale che non deve però trascendere in vanagloriose ideologie

ambientaliste. In questo modo inizia la fase di riparazione degli errori

commessi negli anni e si inizia, finalmente, a considerare nel giusto verso

un settore importante per l’Europa.” Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto,

capogruppo per Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura.