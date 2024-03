A Ferrara l’edizione 2025 del raduno internazionale dei fan di Bud Spencer & Terence Hill. Oggi l’annuncio da Roma insieme alle figlie di Bud Spencer

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 LO SPENCERHILL FESTIVAL TORNA IN ITALIA!

IL RADUNO INTERNAZIONALE DEI FAN DI BUD SPENCER & TERENCE HILL

ARRIVA A FERRARA NEL 2025 E PER LA PRIMA VOLTA

SARÀ GRATUITO.

L’ANNUNCIO DA ROMA DEGLI ORGANIZZATORI INSIEME

AL SINDACO DI FERRARA ALAN FABBRI E

ALLE FIGLIE DI BUD, CRISTIANA E DIAMANTE PEDERSOLI.

Nel 2023 oltre 25.000 visitatori vennero da tutta Europa a Gubbio in Umbria per la prima avventura italiana. Ora lo SpencerHill Festival torna per una nuova edizione: dal 5 all’8 giugno 2025 a Ferrara dove venerdì si terrà una nuova conferenza stampa.

COMUNICATO STAMPA

Ferrara/Roma, 26 marzo 2024 – Già il primo SpencerHill Festival in Italia è stato un grande successo. Quello del 2025 lo sarà ancor di più.

Finalmente arriva la notizia tanto attesa dai milioni di fan dell’indimenticabile duo Bud Spencer – Terence Hill: la prossima edizione si terrà nel 2025 dal 5 all’8 giugno a Ferrara. Si tratta della 22esima per la manifestazione che per due decenni ha avuto come unica sede la Germania.

Ancora più grande, ancora più bella, con ancora più attrazioni, la manifestazione sarà per la prima volta gratuita, pensata con un un palco principale in piazza e una rete di eventi e spettacoli dislocati in altre suggestive location nel cuore della città emiliana, patrimonio Unesco.

L’annuncio è stato dato questa mattina dalla sala stampa della Camera dei Deputati a Roma dal direttore artistico Matteo Luschi e dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri, alla presenza del deputato ferrarese Davide Bergamini e delle figlie di Bud Spencer, Cristiana e Diamante Pedersoli.

Ovviamente anche per l’edizione 2025 il patron sarà l’amato Terence Hill che proprio sul palco del Festival 2023 aveva annunciato il suo impegno per un nuovo film western, notizia che aveva trovato eco in tutti i Tg nazionali italiani.

Il programma culturale resta ricco e variegato con coinvolgenti novità e tanti spettacoli ben conosciuti dai fan di tutta Italia e di tutta Europa (in particolare dalla Germania, Ungheria e Austria) che negli anni non sono mancati alle varie edizioni del festival. Ospiti d’autore sul palco per interviste e amarcord, immancabili i film cult, la trascinante musica dal vivo con i grandi compositori delle mitiche colonne sonore, la camaleontica grande gara di costumi di scena, la mostra delle auto americane dei set come le Dune Buggy e poi la Movie Parade. E ancora, mostre dedicate a Bud, Terence e i loro film, guest star internazionali, attrazioni giocose per adulti e bambini, concorsi a premi, cibo, birra, merchandising ufficiale.

Tra le novità già possiamo annunciare la gara a cavallo "Hector Games" e il Luna Park di “… altrimenti ci arrabbiamo”.

FERRARA 2025: QUALCHE ANTICIPAZIONE

– Oltre al palco principale in Piazza Trento e Trieste gli organizzatori prevedono di allestire palchi, maxi schermi cinematografici e tantissime attrazioni in numerosi altri luoghi del centro città. I film dei due popolari eroi saranno proiettati nei luoghi più suggestivi.

– Torna il raduno internazionale di Dune Buggy e molte altre auto d’epoca americane che hanno contraddistinto numerosissimi film del duo. Un tuffo immaginario sui set cinematografici per scattarsi una foto ricordo per poi divertirsi con l’immancabile amatissima Movie Parade.

– Una novità del programma è la gara a cavallo "Hector Games” in Piazza Ariostea. Ispirata al film con Bud Spencer, "Il soldato di ventura", la gara sarà pensata come una vera rievocazione di una giostra medievale a cavallo o con un asino alla quale chiunque potrà partecipare, iscrivendosi con il suo amico a quattro zampe. L’obiettivo è quello di colpire con una lancia una statua di legno di Bud in modo che si trasformi come nel film. Le performance più giocose, divertenti e fantasiose saranno premiate.

– Lungo le sponde della Nuova Darsena verrà riprodotto il Luna Park iconico di "… altrimenti ci arrabbiamo". L’area di due ettari ospiterà bancarelle di cibo e bevande, giostre degli anni ’70 e ’80 e un piccolo battello a vapore.

Questo è solo un assaggio del ricco programma che è ancora in fase di definizione ma la macchina organizzativa è ormai partita e presto saranno annunciati eventi e ospiti per un evento unico di lifestyle.

LA SODDISFAZIONE E L’EMOZIONE DEGLI ORGANIZZATORI

"La città di Ferrara ha tutte le carte in regola per ospitare la grande festa della famiglia SpencerHill – afferma Matteo Luschi, presidente dell’associazione culturale The Bulldozer, promotrice dell’evento – Il sindaco Alan Fabbri e il suo staff sono entusiasti dell’idea avendo compreso e sposato pienamente lo spirito dell’iniziativa, per questo stiamo pensando ad una collaborazione a lungo termine. La nostra vision infatti è da sempre quella di trovare un luogo in Italia dove poter organizzare un evento di questa portata ogni anno e senza far pagare alcun biglietto d’ingresso".

“Ci sono delle memorie collettive che si uniscono a quelle personali, questo capita con i grandi e accade pensando ai film di Bud Spencer e Terence Hill. L’immaginario di cui sono protagonisti è stato trasmesso di generazione in generazione e si è creato a livello di memoria collettiva un legame quasi familiare con questi due personaggi del cinema italiano, conosciuti e amati in tutto il mondo. La manifestazione è un tributo al loro percorso artistico e culturale e al contempo è un evento popolare, per la prima volta gratuito, diffuso e accessibile a tutti, che intercetta un pubblico prevalentemente dall’estero. Ferrara è felice di accogliere il festival che farà conoscere la città estense come capitale dei grandi eventi”, così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

“Riscontriamo ogni giorno sempre di più un amore molto grande nei riguardi di nostro padre e di Terence ovviamente, è incredibile come questo sentimento di riconoscenza aumenti di anno in anno nonostante lui non sia più tra noi. Si sente il bisogno di festeggiarlo e di ricordarlo. Una sorta di ringraziamento in nome di quei film che sono dei capolavori di risate, di insegnamenti, di educazione e di sentimento. Noi ci sentiamo onorati di far parte di questo gioioso mondo di questa giostra di vita che scalda il nostro cuore, ogni Festival è iniezione di energia benefica e noi ringraziamo i loro fans che permettono che tutto ciò accada“ la dichiarazione commossa di Cristiana Pedersoli.

CONFERENZA STAMPA A FERRARA

Dopo l’annuncio ufficiale alla Camera dei Deputati a Roma di oggi, martedì 26 marzo 2024, gli organizzatori e il sindaco Fabbri presenteranno il progetto dello SpencerHill Festival 2025 in una nuova conferenza stampa a Ferrara venerdì 29 marzo alle ore 11.00 presso la Sala Arazzi del Palazzo Municipale, piazza Municipale 2 (ingresso dallo scalone).

Un regalo sui generis all’amico Terence Hill nel giorno del suo 85esimo compleanno.

