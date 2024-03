(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 SUBRANNI. M. OCCHIUTO (FI): HA ONORATO CON ORGOGLIO DIVISA CARABINIERI

“Con la morte del generale dei Carabinieri Antonio Subranni, ex comandante

dei Ros, scompare un servitore dello Stato che ha indossato con orgoglio e

onore la sua divisa e speso la sua vita nella lotta contro la criminalità

organizzata. Perseguitato da accuse infamanti, ha atteso per anni

un’assoluzione tardiva e lo ha fatto con dignità e rispetto per la

giustizia, proprio come fa un vero carabiniere. Alla figlia Danila e a

tutta la sua famiglia esprimo il mio più sentito cordoglio”. Lo dichiara il

senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.