Subranni, dalla Chiesa, infinita vicinanza a Danila

“Infinita vicinanza con affetto grandissimo alla nostra Danila. Ho ancora nelle orecchie la voce di mio padre che chiamava: “SUBRANNI, mi raggiunge in ufficio per favore?”. Il Generale Antonio SUBRANNI, un Carabiniere vero, uno che aveva sempre combattuto la mafia, con coraggio e determinazione. Un Carabiniere che aveva dovuto affrontare la fatica di accuse pesantissime, che si era ammalato per aver dovuto subire l’umiliazione dell’attacco al suo onore e alla sua divisa. Quella divisa di cui i Carabinieri vanno fieri, perché’ rappresenta lo Stato e la lotta a ogni forma di ingiustizia. L’assoluzione netta da ogni accusa aveva salvato la divisa, che non aveva mai tradito, ma con il tempo l’aveva spezzato dentro. Generale SUBRANNI, io continuo a volerle bene, sono stati dei veri bastardi, nei suoi confronti, ma adesso che ha incontrato finalmente la pace riuscirà ancora a sorridere. Sua moglie e Danila se lo aspettano. E lei si aspetti di sentire ancora “quella” voce… SUBRANNI, mi raggiunga.. Me lo saluti. Un abbraccio con tutto quello che posso a Danila”.

Così in una nota Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

