Ita: Borghi (Lega), parole Vestager lasciano di stucco

Roma, 25 mar. – “Le parole della Commissaria Ue Margrethe Vestager su Ita lasciano di stucco. Lo posso dire senza timore perché, com’è noto, ho sempre sostenuto per Ita la possibilità di un futuro ‘stand alone’. Il fatto, però, che la Commissione Ue, dopo aver forzato una fusione, si metta in mezzo perché ‘troppo forte’ non ha senso se non per il pensiero che ci siano dietro precisi interessi di qualche competitor. Del resto, non si capisce quale possa essere la credibilità della signora Vestager, la distruttrice delle nostre banche con sentenza passata in giudicato che ha dichiarato illegittimi i suoi interventi. Ho sempre sperato in una compagnia di bandiera libera e forte. Se fusione però deve essere non la si può pagare regalando rotte e slot, magari a qualche amico della Vestager. La Lega ha sempre sostenuto che questa Europa necessita di un cambiamento e questa è una riprova”.

Così in una nota il senatore della Lega Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio a Palazzo Madama.

