Invito Regione: Casa. “Strategie per l’abitare, le risposte a vecchie fragilità e nuove complessità”: mercoledì 27 marzo a Bologna, l’assessora regionale alle Politiche abitative Barbara Lori con Comuni, Province, Città Metropolitana, Acer, Anci e le principali associazioni del settore, per fare il punto sulle politiche abitative in Emilia-Romagna

Le risposte a vecchie fragilità

e nuove complessità

Convegno

BOLOGNA 27 marzo 2024

ore 09.00 | 17.00

Sala 20 maggio 2012 – Viale Fiera, 8

PROGRAMMA

MATTINA La fragilità abitativa: risultati e prospettive dell’ERP

La tutela, la riqualificazione e l’incremento del patrimonio pubblico abitativo sono al centro di molteplici azioni di Regione

Emilia-Romagna. A partire da una ricognizione sui principali risultati conseguiti in materia di politiche abitative, l’incontro

esplora la relazione tra l’edilizia residenziale pubblica e il sistema di governance territoriale, con un focus sul ruolo di enti

locali e organismi intermedi nell’attuazione delle misure per il contrasto al disagio abitativo e nella sperimentazione di

azioni innovative per rispondere al crescente fabbisogno.

Registrazione e caffè di benvenuto

10:00 Saluti istituzionali ed introduzione al tema

Barbara Lori, Assessora alle Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna

10:15 Bilancio delle attività regionali sul tema dell’abitare

Paolo Ferrecchi, Direttore Generale Cura del territorio e dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna

10:45 L’azione dei Comuni dalla pianificazione all’attuazione delle politiche per la casa

Lanfranco de Franco, Assessore alla casa del Comune di Reggio Emilia e referente ANCI regionale

11:05 L’azione delle ACER per l’attuazione delle politiche abitative regionali e azioni per l’integrazione

Marco Corradi, Presidente di ACER Reggio Emilia e coordinatore regionale delle ACER

11:25

Ruolo e governance Tavoli di coordinamento provinciale delle politiche abitative

Ettore Brianti, Assessore Politiche Sociali e Politiche Abitative del Comune di Parma

11:50 Esperienze su rinnovo convenzioni con ACER e accordi territoriali dei comuni modenesi

Tamara Calzolari, Presidentessa del Tavolo provinciale politiche abitative di Modena

12:15

Il Piano della Qualità dell’Abitare di Città metropolitana di Bologna

Sara Accorsi, delegata alle Politiche abitative, Città metropolitana di Bologna

13:30 Conclusioni e light lunch

POMERIGGIO La complessità abitativa: le potenzialità dell’housing sociale

Negli ultimi decenni i fenomeni di trasformazione demografica e delle strutture delle famiglie, i processi di

precarizzazione nonché i mutamenti del mercato immobiliare hanno comportato l’aumento della vulnerabilità sociale

di vaste componenti della società. Come è possibile ispirare l’azione pubblica e privata per offrire una risposta

adeguata alla nuova domanda sociale?

14:30 Tavola rotonda, intervengono

Emily Clancy, Vicesindaca e Assessora alla Casa e alle politiche per l’abitare del Comune di Bologna

Davide Agresti, Assessore al Welfare, Europa e Smart City del Comune di Faenza

Leonardo Fornaciari, vice Presidente ANCE Emilia-Romagna

Marco Galante, Presidente Confcooperative Habitat Emilia-Romagna

Massimiliano Manuzzi, Responsabile relazioni industriali, edilizia e urbanistica di Legacoop ER

Valentino Minarelli, Segretario generale SUNIA Emilia-Romagna

Francesco Lamandini, Presidente ASPPI Emilia-Romagna

Alberto Zanni, Presidente Confabitare

Michele Zazzi, Professore in Tecnica e pianificazione urbanistica, Università di Parma

Modera Luca Dondi dall’Orologio, AD Nomisma

16:30 Conclusioni

Barbara Lori, Assessora alle Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna