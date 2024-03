(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 Europee, Calderone (FI): “In Sicilia grande entusiasmo per FI, sarà generosa nei risultati”

“In Sicilia si respira entusiasmo. Sono assolutamente certo che per le elezioni europee la mia terra sarà generosa, come sempre, nei risultati. Conosco il territorio e lo batto tutti i giorni e noto un crescente entusiasmo attorno a Forza Italia. Non è mia abitudine anticipare percentuali o fare previsioni. Dico soltanto che ci siamo e ci siamo alla grande”.

Lo dichiara in una nota Tommaso Antonino Calderone, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera.

