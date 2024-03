(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 Editoria. Bonelli (AVS): Governo cannibalizza informazione. Su caso AGI, si

applichi European media freedom act

“È inquietante che il ministro Giorgetti debba avallare, o abbia già

avallato secondo alcune indiscrezioni, la vendita di AGI, un’agenzia

giornalistica indipendente di proprietà di ENI, società di cui il MEF è

azionista, a un deputato del suo stesso gruppo parlamentare, l’onorevole

Antonio Angelucci, notoriamente legato al mondo delle cliniche nel Lazio e

a vari esponenti della destra italiana, oltre a essere già proprietario di

testate giornalistiche orientate in maniera simile: una minaccia diretta

alla pluralità e all’indipendenza della seconda agenzia di stampa del

Paese. Questo episodio sottolinea la necessità di una normativa che

affronti il conflitto d’interesse in Italia: l’eventuale acquisizione

dell’AGI da parte del Gruppo Angelucci, infatti, accende un faro sulla

tendenza allarmante delle attuali forze di governo a controllare in maniera

sempre più marcata l’informazione nel nostro Paese. Ora più che mai, si

rende indispensabile l’applicazione del recente ‘European media freedom

act’, a garanzia dell’autonomia del giornalismo, pilastro fondamentale

della nostra democrazia”.

Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

