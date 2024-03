(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 ALLOGGI ERP, MARCHETTI (LEGA): “SCOPERTI IN VIA TEBALDI A BOLOGNA ALLOGGI

POPOLARI VUOTI, MENTRE INQUILINI VIVEVANO ALTROVE. UN CASO ISOLATO O LA

PUNTA DELL’ICEBERG?”

BOLOGNA, 25 MAR – “Paradossale che, a fronte di un’emergenza abitativa come

quella che Bologna sta vivendo, vi siano nuclei famigliari assegnatari

degli alloggi popolari che però, effettivamente, vivono altrove”. Così il

consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti che, a seguito di una

richiesta avanzata alla Giunta Regionale rispetto ai nuclei famigliari

occupanti gli alloggi Acer di via Tebaldi 41, ha scoperto che 3 dei 13

alloggi erano occupati da famiglie che avevano abbandonato la residenza.

Ma, finora, non erano stati emessi provvedimenti ai fini della loro

esecuzione.

“Avevo depositato la richiesta alcune settimane fa per acquisire una serie

di dati relativi a numero, stato e componenti di ciascun nucleo occupante

quegli alloggi. La Regione, una volta inoltrata la richiesta ad ACER

Bologna in qualità di soggetto gestore degli alloggi ERP di proprietà del

Comune, mi comunica che gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in

via Tebaldi 41 a Bologna sono 13 e di questi 10 sono assegnati” ha spiegato

l’esponente del Carroccio.

“Inoltre, sempre per soddisfare un’altra nostra precisa richiesta, la

Giunta ha reso noto che l’Ufficio di disciplina di Acer ha accertato

l’abbandono dell’alloggio da parte di tre nuclei, per questi sono già

strati emessi i provvedimenti amministrativi previsti dalla L. 24/2001 ai

fini della loro successiva esecuzione. Dunque scatterà la decadenza e

quegli alloggi verranno liberati. È curioso però il fatto tali

provvedimenti siano stati emessi ai fini della loro successiva esecuzione,

ciò significa che la procedura è in corso. Viene da chiedersi se la

situazione si sia mossa a seguito della nostra richiesta a campione e se i

controlli vengano effettivamente fatti o meno” ha punto il leghista.

“Se da un controllo a campione sono emersi questi numeri mi domando quale

sia la situazione dell’intero patrimonio immobiliare gestito da Acer sul

territorio. Con tutte le persone bisognose di una sistemazione abitativa,

ritengo paradossale che vi siano situazioni di questo tipo” ha concluso

Marchetti.

—————————————————–

Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

—————————————————–