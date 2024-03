(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 Agroalimentare: Calandrini (FdI) “Da governo Meloni fatto tanto, in 16 mesi stanziati 8 miliardi”

“Questo pomeriggio a Terracina più di 200 operatori agricoli hanno partecipato all’incontro organizzato da FdI per parlare di presente e futuro di uno dei comparti strategici del nostro territorio e della nostra nazione, quello agroalimentare. Il Governo Meloni ha già fatto tanto, investendo in 16 mesi ben 8 miliardi sull’agricoltura. Tanto c’è ancora da fare e l’interlocuzione con chi contribuisce alla ricchezza e alla biodiversità della nostra nazione è necessaria. Vorrei ringraziare innanzitutto i colleghi De Carlo e La Pietra e il vice Ministro Leo per aver partecipato all’incontro dimostrando ancora una volta l’importanza che questo territorio riveste per il Governo Meloni. Grazie per il loro contributo all’Eurodeputato Procaccini e al consigliere regionale Sambucci. Quello di oggi pomeriggio non è stato un appuntamento da campagna elettorale ma operativo e anche per questo è stato organizzato in tempi non sospetti. Un incontro in cui abbiamo deciso di parlare direttamente con i rappresentanti del mondo agricolo della provincia, a 360 gradi, partendo dalla questione fiscale, con il Governo Meloni che ha messo mano a una riforma strutturale che il paese aspettava da 50 anni e che ha visto già resi operativi ben 10 decreti attuativi”.

Lo dichiara in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio e coordinatore provinciale di FdI Latina

