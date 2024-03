(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 SFUMATURE D’AZZURRO, LA MOSTRA ITINERANTE FA TAPPA A FERRARA. INAUGURATA

OGGI IN COMUNE, SARÀ VISITABILE FINO A MARTEDÌ. SINDACO: “IL CALCIO SA

CUSTODIRE INSIEME LA MEMORIA PERSONALE E COLLETTIVA DI UN PAESE”.

*IN OCCASIONE DI ITALIA-TURCHIA UNDER 21 AL MAZZA, ESPOSTI AL PALAZZO

MUNICIPALE LE COPPE DEL MONDO E ALTRI CIMELI. E CON DEI VISORI SI RIVIVE LA

FINALE DELL’82 ITALIA-GERMANIA*

Ferrara, 24 mar – Rivivere la finale dei Mondiali del 1982 è ora possibile,

grazie a un visore che riporta alla memoria personale una memoria

collettiva. L’anno in cui l’Italia vinse la coppa del mondo. Insieme a

questo simbolo che unisce amanti dello sport e non solo, da oggi e fino a

martedì nel palazzo Municipale è possibile ammirare tanti cimeli legati

alla Nazionale di Calcio con “Sfumature di Azzurro”, mostra itinerante del

Museo del Calcio di Coverciano ora esposta a Ferrara.

In occasione della partita della Nazionale di Calcio Under 21

Italia-Turchia allo stadio Paolo Mazza (in programma martedì 26 marzo), il

Comune di Ferrara ospita le Coppe del mondo originali del 1982 e del 2006,

oltre a quella dell’Europeo del 2020, e altri trofei vinti dalla nostra

Nazionale.

“Ferrara è una bellissima città e siamo particolarmente felici di aver

portato qui questa mostra, che rende possibile ammirare da vicino alcuni

pezzi del Museo del Calcio”, spiega il vice presidente della Fondazione

Museo del Calcio Enrico Demarchi.

“Il calcio, e in particolare la Nazionale, ha la capacità di far unire la

memoria collettiva alla memoria personale e familiare. Ognuno di noi sa

benissimo dov’era quando l’Italia ha vinto e se lo porta dietro per sempre.

Il calcio ha l’importante potere di creare un senso di appartenenza e di

comunità. Emoziona vedere da vicino questi trofei, trionfi condivisi a

distanza in tv e ora ammirabili per qualche giorno a Ferrara. È un po’ come

tornare a quei momenti”, così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, durante

l’inaugurazione, nella quale ha omaggiato anche un uomo di queste terre,

“l’amico Fabrizio Poletti, che è stato vice campione del mondo negli anni

Settanta”.

“La mostra ‘Sfumature d’azzurro’ – afferma l’assessore comunale allo

Sport Andrea

Maggi – porta con sé non solo una raccolta di immagini e cimeli memorabili,

ma anche un profondo senso di storia, cultura e passione per questo sport

amato da milioni di persone in tutto il mondo. Rappresenta un viaggio

attraverso le epoche, che cattura momenti indelebili e racconta la bellezza

e l’emozione del calcio. Siamo onorati di poter contribuire alla nobile

missione del Museo del Calcio di promuovere il ricordo dei successi

azzurri. Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno lavorato per

rendere possibile questa occasione per la nostra comunità”.

La mostra “Sfumature di Azzurro” racconta in parallelo la storia e i

trionfi della Nazionale maggiore maschile insieme a quelli delle Nazionali