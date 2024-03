(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 POROTTO, MARTEDÌ 26 MARZO L’INCONTRO PARTECIPATIVO CON L’ASSESSORE ANGELA

TRAVAGLI PER LA RIGENERAZIONE URBANA. FOCUS SULL’ACCESSIBILITÀ DEL NUOVO

AMBULATORIO MEDICO

Ferrara, 23 mar – Focus sul nuovo ambulatorio medico a Porotto in un

incontro partecipato. Si terrà martedì 26 marzo alle 18:30 presso il campo

sportivo di Porotto (via Petrucci 85) l’appuntamento con i cittadini

guidato dall’assessore al Patrimonio Angela Travagli. Si tratta del terzo

appuntamento dedicato alla discussione del progetto di rigenerazione

dell’ex acquedotto in via Ladino.

Durante il primo incontro, tenutosi lo scorso anno nella Biblioteca Luppi

della frazione, e il secondo presso il campo sportivo, sono stati

illustrati i primi sviluppi del progetto. Martedì 26, nel terzo incontro,

verrà presentato il progetto completo di rifunzionalizzazione e

rigenerazione degli spazi del monumento dell’ex acquedotto e della sua

piazza circostante. L’obiettivo è restituire ai cittadini un luogo comune

in cui poter svolgere attività ludico-sociali, inclusa l’offerta di servizi

della Biblioteca Luppi e l’utilizzo della piazza-arena, aperta a tutti,

comprese le scuole.

Tra le sollecitazioni sollevate dalla comunità di Porotto, una particolare

attenzione è stata dedicata all’accessibilità dell’ambulatorio medico.

L’Amministrazione, su impulso dell’assessore Travagli, ha incaricato gli

ingegneri di elaborare un progetto di abbattimento delle barriere

architettoniche, miglioramento dell’accesso carrabile, creazione di

parcheggi accessibili e recupero dell’area verde retrostante. Questo

intervento mira a garantire un accesso agevole e sicuro all’ambulatorio,

soprattutto per le persone fragili che da tempo ne attendevano un

miglioramento.

La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente all’incontro. Oltre

all’assessore Travagli, interverranno i tecnici, all’architetto Michele

Giordani e all’ingegnere Giampiero Marzola. L’evento rappresenterà

un’importante opportunità per ricevere feedback e osservazioni dalla

comunità locale. Al termine sarà offerto un aperitivo.

“È importante valorizzare il patrimonio urbano coinvolgendo attivamente i

cittadini – spiega l’assessore Angela Travagli -. Attraverso nuove

progettualità e interventi mirati, come l’efficientamento energetico, il

recupero ambientale delle aree verdi e la rifunzionalizzazione degli spazi

pubblici, si mira a promuovere il bene comune e migliorare la qualità della

vita nelle frazioni”.

In allegato alcune immagini del passato incontro e dell’ex Acquedotto di

Porotto.

N.B. – Le

informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e

destinate esclusivamente alla/e persona/e o all’ente sopra indicati. E’

vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi

uso-copia-diffusione

di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell’art.

616 c.p. sia ai sensi