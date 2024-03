MAF – MONDO AGRICOLO FERRARESE, RIAPRE IL PADIGLIONE DEDICATO ALL’AGRICOLTURA, FORTEMENTE COLPITO DALLA GRANDINATA DEL LUGLIO 2023. SINDACO FABBRI: “PASSATO RURALE DA SALVAGUARDARE, PERCHÉ È PARTE FONDANTE DELLA NOSTRA IDENTITÀ”. PRESIDENTE SCARAMAGLI: “I MUSEI DELLA CIVILTÀ CONTADINA SONO LE CASSEFORTI DELLA NOSTRA STORIA”

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

ALL’AGRICOLTURA, FORTEMENTE COLPITO DALLA GRANDINATA DEL LUGLIO 2023.

SINDACO FABBRI: “PASSATO RURALE DA SALVAGUARDARE, PERCHÉ È PARTE FONDANTE

DELLA NOSTRA IDENTITÀ”. PRESIDENTE SCARAMAGLI: “I MUSEI DELLA CIVILTÀ

CONTADINA SONO LE CASSEFORTI DELLA NOSTRA STORIA”*

*Ferrara, 24 mar *- Il MAF rinasce dopo la tempesta. Oggi il Comune di

Ferrara, il Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese e

l’Associazione MAF hanno presentato il restauro del museo ferrarese di San

Bartolomeo in Bosco, dopo i danni che l’hanno investito lo scorso 22

luglio. Il pomeriggio di festa è stato introdotto dal presidente Pier Carlo

Scaramagli e dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

“All’indomani della tragica grandinata che ha colpito molti paesi della

provincia e le cui tracce sono ancora purtroppo visibili in molte aree, ci

siamo subito adoperati per chiedere lo stato d’emergenza. Ci siamo subito

rimboccati le maniche anche per capire cosa fare per tutelare il Maf,

centro storico, identitario e per certi versi anche artistico del nostro

territorio. Ci sembrava doveroso, oltre che giusto, salvare un patrimonio

che racconta il mondo agricolo ferrarese, che altrimenti sarebbe andato

perduto”, spiega Alan Fabbri, sindaco con delega all’agricoltura, “delega

che – ricorda il primo cittadino – come quella all’identità ferrarese,

prima non esisteva”.

“Ritengo invece necessario ricordare il nostro passato rurale, che è parte

fondante della nostra identità e che deve essere trasmesso di generazione

in generazione, soprattutto in un’epoca caratterizzata a livello globale da

dissesti idrogeologici e produzioni intensive. Ferrara deve molto al suo

sistema agricolo, e gli attrezzi presenti al Maf sono sinonimo di lavoro,

di fatica, di voglia di creare qualcosa di migliore rispetto al passato da

lasciare alle generazioni future. Oggi siamo qui per celebrare la

riapertura di questo spazio, ma anche a ricordare l’impegno profuso nella

difesa del territorio e delle sue origini, di ciò che ha creato l’economia

e lo stato sociale della nostra città”, conclude il sindaco Fabbri.

“Riapriamo il padiglione dell’agricoltura, colpito in maniera così nefasta

come del resto tutto il nostro territorio lo scorso 23 luglio. Il giorno

dopo questo tremendo avvenimento non nascondo che ci siamo avviliti, ma

insieme ai miei figli, Caterina e Marco, abbiamo deciso di continuare. E ci

abbiamo preso. È solo di qualche settimana fa l’importante notizia

dell’accreditamento museale del MAF nel sistema nazionale. Un

riconoscimento importante non solo per la nostra struttura, ma anche per la

città e per i valori che il MAF cerca di portare avanti in difesa delle

tradizioni”, spiega Pier Carlo Scaramagli. “Valori che sono non solo di

tipo culturale e sociale, ma che indirettamente toccano l’economia, come ci

ricordano i tanti agricoltori in protesta. L’agricoltura è la base della

nostra identità ed è molto vicina alla nostra società, per questo i musei

della civiltà contadina sono e dovrebbero essere considerate le casseforti

della nostra storia”, aggiunge, ricordando anche l’adozione da parte del

MAF di sistemi di comunicazione più moderni, e il raggiungimento delle

oltre 100 mila visualizzazioni sul canale Youtube, e la partecipazione del

progetto comunale di rilancio delle frazioni.

Il prossimo 19 maggio, anticipa Scaramagli, si terrà il Festival della

terra, quest’anno incentrato sui pionieri della frutticoltura, con un

approfondimento su Giuseppe Minarelli e sulla sua storia di imprenditore e

promotore della frutticoltura ferrarese.

Al consulente scientifico Gian Paolo Borghi è stato affidato il compito di

coordinare gli eventi previsti, a iniziare dall’intervento di Franco

Bergonzini, del Gruppo omonimo di Bondeno, che ha illustrato i lavori

tecnici di ripristino eseguiti all’intera struttura del Maf, ora di nuovo a

totale disposizione del pubblico. è seguita poi la presentazione del libro

a cura di Gianni e Mauro Padovani “Una memoria di ferro. Arte e storia di

un’antica famiglia ferrarese” (Ferrara, 2023), con prove dimostrative

dell’antico mestiere del fabbro con Sergio Padovani. Il pomeriggio si è

concluso con la visita guidata alla struttura museale restaurata e un

intrattenimento musicale con Caterina Zanotti.

