(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 MAESTRI ARTIGIANI, IL SINDACO DI FERRARA ALAN FABBRI ALLA PREMIAZIONE:

“ORGOGLIOSI DEL VOSTRO LAVORO E SEMPRE VICINI ALLE IMPRESE. DIFENDIAMO IL

VALORE PREZIOSO DELL’ARTIGIANATO E LA TRADIZIONE DEL SAPER FARE”

“Ferrara è orgogliosa del lavoro degli artigiani, Ferrara difende

l’importanza del saper fare e del lavoro manuale, una tradizione importante

che vogliamo continuare a valorizzare dando ancora più forza e fiducia alle

imprese locali”. Così il Sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, è intervenuto

all’incontro presso l’Accademia dei Maestri Artigiani di Arti e Mestieri di

Ferrara che ha celebrato attraverso una premiazione ufficiale, la nomina di

imprenditori che si sono distinti per la loro lunga attività sul territorio.

“Sono felice di essere qui, in particolare, per la premiazione oltre che

delle eccellenze degli Artigiani del territorio anche dei due giovani

Alfieri che ci dimostrano come i giovani sappiano valorizzare l’impegno e

l’importanza del lavoro. Quello che affrontiamo è un periodo complicato,

anche in termini economici, e noi più volte ci siamo chiesti cosa può e

deve fare un amministratore. Un amministratore può e deve sostenere la

battaglia contro la burocrazia, diminuire le tasse, agire a livello

urbanistico per favorire le scelte di sviluppo e dare una mano

quotidianamente per sostenere l’economia locale. E’ un ruolo non scontato,

doveroso e non banale che abbiamo portato avanti, in questi anni, con

impegno e che porteremo ancora avanti. Siamo stati accanto alle imprese

durante il Covid per non lasciarle sole, siamo andati incontro con bandi

dedicati alle piccole medie aziende che sono il tessuto produttivo e la

vera struttura della nostra città e dell’Italia e abbiamo ottenuto

risultati importanti con il Pnrr portando a casa già oggi 106 milioni di

euro, con una previsione di oltre 140 milioni, che ci posiziona tra i

capoluoghi più virtuosi dell’Emilia Romagna – continua il sindaco-. I fondi

Pnrr abbiamo intenzione di investirli bene, valorizzando il più possibile

le aziende del territorio nel rispetto delle leggi, perché sono le realtà

che sono più vicine e che hanno più voglia di investire per il bene della

nostra città per fare parte della sua crescita e del futuro. Stiamo

lavorando anche sulla Zls, un tema dibattuto e importante: siamo riusciti

ad inserire Ferrara tra i territori compresi nell’area in cui verrà