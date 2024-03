(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 Cultura: Marrocco, bene scelta Matera, rende onore sua unicità

“Siamo felici della decisione, annunciata oggi dal ministro Tajani, di scegliere Matera come sede della Conferenza 2024 sulla diplomazia culturale italiana. Una scelta che rende onore all’unicità del luogo, ai suoi tesori, alla sua storia. La Conferenza rappresenterà una grande opportunità per valorizzare, far conoscere e apprezzare la Basilicata e il suo incredibile patrimonio naturale e artistico nel mondo”.

Così in una nota la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma