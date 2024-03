(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 Cultura: dalla Chiesa, importante la scelta Matera per conferenza diplomazia culturale.

“Matera è uno dei nostri gioielli più’ belli, che ormai appartiene a tutto il mondo. Un luogo incredibile, che porta con sé la storia dell’uomo. Quest’anno, come ha oggi annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà la sede della Conferenza 2024 sulla diplomazia culturale italiana: una scelta giusta e importante, che rende onore all’unicità del suo patrimonio culturale, storico, artistico. L’evento rappresenterà anche l’occasione per valorizzare ancora di più’ una regione, la Basilicata, a lungo sottovalutata e dimenticata, ma che racchiude tesori inestimabili e che, da qualche anno, sta finalmente conoscendo un grandissimo sviluppo”. Così in una nota Rita dalla Chiesa, deputata di Forza Italia e capogruppo azzurra in commissione Cultura alla Camera.

