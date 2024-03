(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 Berlusconi; Ronzulli (FI): suo testamento politico dono prezioso

“Un grande amore per il partito, un grande amore per l’Italia, che fino alla fine sono stati nel pensiero e nel cuore di Berlusconi. Siamo grati alla figlia Marina per il suo dono prezioso, per aver voluto condividere con l’opinione pubblica, con la nostra comunità, con la famiglia politica del presidente la testimonianza di quanto grande fosse quest’uomo, che con il suo testamento politico ha voluto, fino all’ultimo, ricordare chi siamo, chi eravamo, chi dovremo essere e perché la casa di Forza Italia esiste, ed ha mura così solide”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.