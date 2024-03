(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 Berlusconi: Marrocco, grazie Marina per avere condiviso testamento valoriale di uomo straordinario

“Tutto il significato più profondo dello straordinario uomo che era il nostro Presidente Silvio Berlusconi. Un monito all’amore, alla pace, alla generosità, alla gentilezza, all’unione, alla libertà, alla speranza ed alla fede. Un insegnamento per tutti noi da tramandare ai i nostri figli, perché nel Paese ideale questi sono i veri valori da consegnare”. Così in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia, commenta l’ultimo scritto del presidente Silvio Berlusconi, reso pubblico oggi sul Corriere della Sera dalla figlia Marina. “Una grandezza assoluta quella del padre e quella della figlia, che condivide con tutti noi il testamento valoriale dell’uomo e del leader che fino alla fine ha pensato al bene comune del suo amato Paese. Grazie Marina, immensamente grazie per questo dono e per queste meravigliose parole: “Papà, tu come tutti gli uomini potrai anche andare, ma non se ne andrà mai quello che hai fatto, non se ne andranno mai gli ideali per i quali ti sei battuto. Resteranno qui con noi, a guidare il nostro cammino e il cammino di chi verrà dopo di noi, perché è di questi ideali che si nutrono gli uomini e le donne di buona volontà'”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma