(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 Berlusconi, Cappellacci(FI): Grande patrimonio ideale per l’Italia

Roma, 24 Marzo 2024. “Oggi il Corriere della Sera riporta alcuni brani dell’ultimo scritto del nostro Presidente, accompagnati dalle parole amorevoli della figlia Marina. Oggi, come allora e per sempre, sono questi i valori per cui sentiamo nel cuore e nella mente il dovere di impegnarci come “soldati della Libertà”. Così Ugo Cappellacci, responsabile nazionale del Dipartimento Isole, commenta i brani riportati dal Corriere della Sera, dell’ultimo scritto di Silvio Berlusconi, che costituiscono la prefazione del libro di Paolo del Debbio. “La sua vicenda umana, imprenditoriale e politica – ha dichiarato Cappellacci- rappresenta oggi un esempio anche per coloro che non erano ancora nati all’epoca della sua discesa in campo. La statura di leader internazionale del nostro Presidente e il suo impegno per la pace sono sempre un patrimonio prezioso in questo momento storico difficile e carico di tensioni. Per questo – ha concluso Cappellacci- noi siamo nati, vivremo e moriremo berlusconiani”

