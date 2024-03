(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 UNIVERSITÀ: APREA, MANTENERE RELAZIONI CULTURALI, SONO STRUMENTO DI PACE

“Nelle università italiane c’è un clima incandescente che può portare ad atteggiamenti e conseguenze non desiderate”. Così Valentina Aprea, responsabile del dipartimento Istruzione di Forza Italia intervenendo a Tgcom24. “Rispetto ai bandi di collaborazione con Israele – ha proseguito – non ci deve essere nessun tipo di boicottaggio. L’università di Torino non ha aderito ad un unico bando del Ministero degli Esteri che riguardava questa collaborazione, mentre Pisa e Bologna hanno detto no al boicottaggio ed è un errore non confermare la collaborazione con i progetti delle università israeliane. Il dialogo e la ricerca devono continuare, anche perché la diplomazia scientifica e culturale è uno strumento straordinario di pace. Noi parliamo tanto di pace, e quindi dobbiamo essere capaci di mantenere queste relazioni almeno a livello scientifico e culturale. Non tutte le università si stanno comportando in questo modo, sia con riferimento agli studenti, ma soprattutto ai docenti. I rettori hanno chiarito che non intendono interrompere queste forme di collaborazione. Altra questione è la violenza. Bisogna dire no alla violenza negli Atenei, c’è la libertà di comunicare il proprio pensiero, si discute, si possono fare appelli per la pace, certamente, e per interrompere ogni forma di violenza, ma questa è un’altra questione rispetto agli studi, alla ricerca, al dialogo con la cultura. Il ministro Anna Maria Bernini sta dimostrando non solo molta fermezza, ma anche molta serenità nell’affrontare i problemi che si stanno verificando nelle università. Il ministro e i rettori hanno convenuto sul fatto che non ci debba ovviamente essere violenza negli atenei, i casi di protesta non devono essere enfatizzati ma nemmeno sottovalutati. Ogni università sarà chiamata a valutare il peso delle azioni che possono sfociare nella violenza. I violenti vanno isolati, ci dovrà essere un’attenzione affinché le forme di protesta degenerino. Ogni forma di boicottaggio è sbagliata ed estranea alla tradizione e alla cultura dei nostri Atenei, da sempre ispirata all’inclusività. Quindi, i rapporti con Israele, non devono essere messi in discussione”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma