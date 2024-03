(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

Schmidt, Borrelli (Avs): "No a direttore part time per Capodimonte, dal

Governo norma ad personam inaccettabile. Presenterò interrogazione

parlamentare”.

Approdato a gennaio a Napoli con la carica di direttore del Museo e Real

Bosco di Capodimonte, Eike Schmidt in realtà ambisce a vestire i panni di

primo cittadino a Firenze. Sembrerebbe certa la sua candidatura a sindaco

nel capoluogo toscano, tra le file del centrodestra, per le ormai imminenti

elezioni amministrative. Se ciò si realizzasse per la Reggia Borbonica si

andrebbe verso una gestione ad interim. Il governo dovrebbe nominare un

direttore provvisorio congelando la carica di Schmidt, che in questo modo

non sarebbe costretto a dimettersi, potendo tornare alla guida di

Capodimonte una volta terminato il mandato, quinquennale, di sindaco di

Firenze.

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare per dire No al direttore part

time per il Museo di Capodimonte che, con il Real Bosco, rappresenta

un’Istituzione culturale prestigiosa per la nostra città. Da storico

dell’arte, l’attuale direttore Schmidt dovrebbe avere il massimo rispetto

per l’enorme patrimonio culturale, monumentale e arboreo rappresentato dal

Museo e Real Bosco di Capodimonte piuttosto che utilizzarlo come trampolino

di lancio per soddisfare ambizioni politiche personali. Tutto a discapito

di un’intera comunità, dell’efficienza amministrativa e dell’ottimo lavoro

svolto incondizionatamente da chi lo ha preceduto. Mi oppongo con forza

all’utilizzo politico dei Musei e non è tollerabile congelare la carica di

Schmidt anche oltre la scadenza naturale del suo contratto da direttore. Si

tratta di una manovra ad personam inaccettabile. Una forzatura che

creerebbe un precedente pericoloso, con l’unico obiettivo del governo di

strappare alla sinistra la guida di Firenze a danno dei cittadini

napoletani. Presenterò un’interrogazione parlamentare indirizzata al

ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che dovrà spiegare

pubblicamente le ragioni di questo pasticcio”. Lo ha detto Francesco Emilio

Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

