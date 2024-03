(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 Santanché. Bonelli (AVS) a Meloni: cosa deve accadere per far dimettere la

ministra?

“La domanda che rivolgiamo alla Presidente Meloni è molto semplice: cosa

deve accadere per far fare un passo indietro alla ministra Santanchè

accusata di truffa ai danni dell’INPS? Il silenzio della premier è quanto

mai assordante e secondo noi è giunto il momento irrevocabile di far

dimettere la ministra. La sua ulteriore permanenza sarebbe uno schiaffo

alla trasparenza e all’integrità che ogni governo dovrebbe garantire”.

Così il deputato di AVS Angelo Bonelli a Firenze a margine dell’evento

elettorale ‘Il coraggio di osare’ in vista delle elezioni europee.

