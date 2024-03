(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 PASQUA, APERTURE STRAORDINARIE MUSEI DELLA CATTEDRALE, MUSEI ARTE ANTICA E

CASTELLO ESTENSE. VISITABILE ANCHE LA MOSTRA SU ESCHER A PALAZZO DEI

DIAMANTI, CHE APRE AL PUBBLICO DA OGGI 23 MARZO. AL MUSEO SCHIFANOIA E AL

CASTELLO ESTENSE ESPERIENZE PER TUTTA LA FAMIGLIA

Ferrara, 23 mar – Per le prossime festività pasquali (il 31 marzo S.Pasqua,

il 1 aprile lunedì dell’Angelo e martedì 2 aprile) eccezionalmente saranno

aperti il Museo della Cattedrale, Museo Schifanoia e Civico Lapidario, Casa

di Ludovico Ariosto, e il Castello Estense che ospita le due mostre Una

ricerca senza fine con le opere del fotografo Nino Migliori (visitabile

fino al 3 giugno) e Sommersi salvati di Silvia Camporesi (prorogata fino al

15 aprile). Info e prenotazioni: https://www.comune.fe.it/prenotazionemusei

Sempre per le feste di Pasqua sarà possibile visitare anche la nuova mostra

a Palazzo dei Diamanti, dedicata ad Escher, che apre al pubblico da oggi 23

marzo e che rimarrà visitabile fino al 21 luglio. Per la prima volta le

opere dell’artista geniale e visionario, da sempre amato dai matematici e

riscoperto dal grande pubblico in tempi relativamente recenti, saranno

ospitate nelle sale di Palazzo dei Diamanti. Con lo stesso biglietto,

nell’ala Tisi si potrà ammirare anche la mostra dossier “Mirabilia Estensi”,

da un’idea di Vittorio Sgarbi, un viaggio attraverso opere d’arte uniche

come i cofanetti istoriati “in pastiglia”, in una scenografica

ambientazione arricchita dalle fotografie di Wunderkammer di Massimo

Listri. Info su http://www.palazzodiamanti.it.

La primavera porta aria di novità al Museo Schifanoia, con una nuova visita

guidata interattiva dedicata alle famiglie e replicata in più date, promossa

da InFerrara, che cura la promo-commercializzazione turistica del Comune.

Il primo appuntamento è programmato per il giorno di Pasqua (31 marzo) alle

ore 15:30, per un vero e proprio tuffo nel Rinascimento, alla scoperta

della corte del Duca Borso d’Este. Dame, cavalieri, buffoni, astrologi,

pittori e scultori saranno i protagonisti dei racconti con cui la guida

affascinerà i giovani visitatori e i loro accompagnatori. Mondi paralleli

popolati di strani personaggi e preziosi oggetti d’arte faranno da sfondo

alle storie dei signori di Ferrara, in un percorso che culminerà nel

sorprendente salone dei Mesi, per terminare poi nel verde ed incantevole

Giardino dell’Amore. L’esperienza sarà proposta anche nelle giornate di

giovedì 25 aprile, sabato 18 maggio e sabato 1° giugno sempre alle 15:30.

Continuano anche gli appuntamenti family al Castello Estense. Sabato 30

marzo e lunedì 1° aprile, alle ore15:00, “Storie di cuochi e ricette alla

corte Estense”, una curiosa visita guidata ottima per scoprire insieme cosa

mangiavano duchi e duchesse del casato Este, ricostruendo con la fantasia e

semplici giochi le ricette del famoso scalco (cuoco) di corte, Cristoforo

da Messisbugo, che fu al servizio della bella Lucrezia Borgia.

Tutte le visite, della durata di circa un’ora e 15 minuti, sono acquistabili

sul sito http://www.inferrara.it, sezione booking-esperienze, o presso l’Ufficio

Informazioni Turistiche del Castello Estense.

Il costo è di 8 euro per i bambini dai 5 ai 12 anni, 4 euro per adulti e

ragazzi dai 13 e gratis fino ai 4 anni. Le tariffe non includono il

biglietto d’ingresso al Museo Schifanoia e al Castello Estense,

acquistabili in biglietteria il giorno stesso. Per ulteriori informazioni è

possibile contattare telefonicamente l’ufficio informazioni turistiche,

“Proseguono le iniziative rivolte ai turisti in città e alle famiglie per