(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 Migranti: Nevi, tema deve riguardare intera Europa

“Per quanto riguarda il tema dei migranti, stiamo insistendo sempre sulla stessa posizione: deve riguardare tutta l’Europa. Dobbiamo investire risorse, perché il piano Mattei prevede una spesa intorno ai 5 miliardi, che, chiaramente, non sono sufficienti per sostenere un progetto che prevede interventi importanti per lo sviluppo del continente africano, per sostenere le imprese e le popolazioni in difficoltà per costruire ospedali, infrastrutture. Per garantire, insomma, le condizioni per rimanere in Africa”. Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a Tgccom24.

“Questa – ha proseguito – è una prospettiva di lungo periodo, ma ci sono stati passi avanti importanti e anche una presa di coscienza collettiva da parte di tutti i leader europei che questo sia un tema che riguarda tutti”, ha concluso.

