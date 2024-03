(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 Giustizia: Sisto, non abbiamo paura di fare le riforme

“Sulla giustizia abbiamo un programma chiaro che porteremo avanti, nella

consapevolezza che mostrare saggezza non significa scegliere l’immobilismo.

Nessuno deve avere paura di riforme scritte nell’interesse esclusivo dei

cittadini”. Così a Coffee Break, su La7, il vice ministro della Giustizia

Francesco Paolo Sisto, che poi sulle intercettazioni ha chiarito: “Non

interverremo mai per togliere efficacia a questo fondamentale strumento di

ricerca della prova. Vogliamo invece decisamente intervenire sulla

inaccettabile pubblicazione di intercettazioni che riguardano soggetti che

non c’entrano niente con il processo. E a tal fine abbiamo individuato

l’unico punto di riferimento che possa dirigere le operazioni, ossia il