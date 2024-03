(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

Europee/ Sala (FI): Forza Italia si conferma centro della maggioranza

(Roma, 23 mar) “Forza Italia non ha intenzione di “rosicchiare” voti agli alleati, cerca consensi fuori, nel Paese, recuperando molto non-voto. Noi rappresentiamo il centro di questa maggioranza e, grazie al duro lavoro di questi anni – in primis del Presidente Berlusconi e del Segretario Tajani – possiamo diventare il più grande partito di centro del Paese. Siamo una realtà fatta di amministratori competenti, preparati e abbiamo una storia di buon governo alle spalle: questo non ha nulla a che vedere con il togliere voti ad altri partiti che, per quanto affini e in linea con noi, hanno giustamente identità diverse. In vista delle elezioni europee andiamo avanti per la nostra strada che, sempre più cittadini, indicano come quella giusta insieme a una maggioranza che non è mai stata così forte”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia e membro della Commissione Finanze.

