(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 Dl elezioni: Battilocchio, voto a fuori sede passo avanti importante. No preclusione ad estensione

“Dobbiamo prendere atto del passo in avanti importante che è stato fatto, tra l’altro con un voto unanime del Parlamento, una prova che coinvolgerà oltre 400 mila studenti universitari. Si potranno testare queste nuove regole, ed eventualmente verificare delle criticità presenti all’interno del meccanismo. Io non credo che ci sia una preclusione ad una estensione, ovviamente tenendo presenti quelli che sono i canoni del voto che deve essere improntato sempre a criteri di segretezza, di sicurezza e di sostenibilità amministrativa”. Così il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, commentando a Settegiorni il via libera al decreto elezioni che concede agli studenti fuori sede la possibilità di votare alle prossime elezioni europee.

