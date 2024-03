(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

sab 23 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

DECARO, FOTI (FDI): SINISTRA GIUSTIZIALISTA A FASI ALTERNE

“Alla sinistra che, con dichiarazioni al vetriolo, scatena la propaganda-

dopo aver indossato i panni della vittima – urlando allo scandalo, al

complotto, ad un “atto di guerra” nei confronti del sindaco Decaro, e

accusa il ministro Piantedosi di giustizia ad orologeria- “reo” a loro dire

di aver fatto ciò che si deve per garantire ai cittadini che lo Stato c’è –

rispondiamo evidenziando tutto l’opportunismo di certa opposizione,

giustizialista a fasi alterne. Quando, in altri casi, era stata avviata una

procedura del genere su amministrazione di centrodestra, gli applausi

scroscianti della sinistra non erano certo mancati. Vogliamo però ricordare

che la lotta alla mafia non ha un colore politico e che il fine ultimo è

quello di tutelare i cittadini. Inutile, dunque, alimentare lo spauracchio

di uso politico di una commissione volta ad accertare se vi siano state

illiceità nelle procedure amministrative del Comune di Nari, per meri fini

elettorali. Se il sindaco Decaro – come ha più volte ribadito – non ha

nulla da temere, attenda con serenità il lavoro della Commissione e potrà

verificare che la stessa non aveva alcuna finalità persecutoria nei suoi

confronti”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

