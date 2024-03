(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

Damiani (FI), grande gioia per assoluzione Azzolini

“Non posso che accogliere con grande gioia l’assoluzione con formula piena dell’amico Antonio Azzolini nell’ambito del processo sul nuovo porto di Molfetta. Viene finalmente sancito ciò che noi già sapevamo: Antonio è innocente. Non ho mai avuto alcun dubbio sulla sua onestà, dimostrata in anni di impegno in politica e nelle istituzioni svolto sempre con grande professionalità e passione, nell’esclusivo interesse dei cittadini”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

