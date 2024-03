(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 Bari: D’Attis, minacce ad assessori anche in giunta Mennitti, ma sindaco non andò a trovare parenti

“Quando ero assessore in giunta comunale di Brindisi con il sindaco Mimmo Mennitti, un assessore, mio collega, fu minacciato da un esponente della criminalità. Mimmo Mennitti, allora, ricordo che avvisò il procuratore. Non ricordo che andò a trovare i parenti di quel tizio”.

Così Mauro D’Attis, vicepresidente della commissione Antimafia e commissario di Forza Italia in Puglia, commenta su Facebook le dichiarazioni di oggi del presidente Emiliano, nel corso della manifestazione in favore del sindaco Decaro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma