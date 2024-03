(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 Bari. Bonelli (AVS): solidarietà a sindaco Decaro, da governo utilizzo

strumentale poteri dello Stato

“Ci uniamo virtualmente alla piazza di Bari che si è stretta con grande

partecipazione attorno al sindaco Decaro. Quanto accaduto ha dimostrato

come il governo abbia fatto un utilizzo strumentale della lotta alla mafia

per puro interesse politico, e di questo il Ministro Piantedosi ne dovrà

rispondere. Non c’è altro modo per definire l’attacco a un sindaco che non

solo ha governato bene ma è stato nel suo mandato un protagonista della

lotta contro la criminalità di quella città. Nel giugno 2023 chiedevo con

lettera formale indirizzata al ministro di verificare condizioni per

istituzione commissione accesso per comune Acireale dove il candidato

sindaco Barbagallo era stato segnalato in un’informativa della squadra

mobile di aver avuto incontri con i clan mafiosi. La risposta negativa mi

fu fatta pervenire ad Agosto 2023 quando Barbagallo fu eletto sindaco. La

risposta di allora del ministero degli interni e quella di pochi giorni fa

confermano i due pesi e due misure”.

Così in una nota il deputato di AVS Angelo Bonelli.

