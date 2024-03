(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 BARI, BERRINO (FDI): EMILIANO E DECARO CHIARISCANO SUBITO, POLITICA NON CHIEDE AGIBILITA’ A MAFIA

“Le parole pronunciate oggi dal presidente Emiliano mi hanno lasciato attonito. Raccontare ad una piazza, che è bene ricordare era li per difendere l’amministrazione barese presieduta da Decaro dalle accuse di infiltrazioni mafiose, che grazie al suo intervento presso una famiglia mafiosa locale, anni fa, è riuscito a garantire all’attuale sindaco l’agibilità politica ed amministrativa è un fatto di una gravità inaudita. Entrambi devono chiarire, e lo devono fare subito, non possiamo lasciare che qualcuno insinui che i nostri amministratori siano d’accordo con la mafia per poter governare”.

Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione giustizia.

