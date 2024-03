(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

ANAGNI È SALUTE, PRIMO TAVOLO PERMANENTE SULLA SANITÀ PROVINCIALE

BATTISTI: ROCCA DIMENTICA LA PROVINCIA DI FROSINONE

Si è tenuto ieri il primo tavolo permanente sulla sanità provinciale con

l’iniziativa ‘Anagni è salute’, alla presenza del segretario Pd Anagni,

Francesco Sordo, del segretario della federazione provinciale, Luca Fantini

e della consigliera regionale del Partito democratico del Lazio, Sara

Battisti.

“Anagni è salute – ha detto nel suo intervento la consigliera -. Si apre

così il tavolo di confronto sulla sanità voluto dal Circolo PD di Anagni al

quale daremo seguito anche attraverso una serie di iniziative di carattere

provinciale. Abbiamo dato all’Amministrazione regionale guidata da Rocca il

tempo di riprogrammare e fare la sua proposta sulla riorganizzazione dei

servizi sanitari. Dopo più di un anno di attesa emergono una sanità che

privilegia il privato a discapito del pubblico, promesse elettorali

disattese e la provincia di Frosinone resa marginale dalle non scelte del

centrodestra.

Le uniche cose che verranno realizzate, a partire dalle case della salute,

sono il frutto del precedente atto aziendale e della organizzazione della

rete ospedaliera della precedente amministrazione. Ad Anagni Rocca aveva

promesso un reparto di oncologia; la realtà invece prevederà 14 posto per

la chemioterapia dislocati ad Anagni da Sora, senza alcun servizio di

supporto in caso di emergenza. Ora è tempo di unirci in una battaglia

comune per dotare questo territorio di una struttura di riferimento per il

trattamento delle emergenze”.

23 marzo 2024