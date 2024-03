Alluvioni, Potenti (Lega): In arrivo 66 milioni, grazie a Giorgetti per vicinanza a Toscana

(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

“La vicinanza del governo alla popolazione toscana colpita dall’alluvione è concreta e non solo a parole. Lo ha dimostrato il ministro Giancarlo Giorgetti con la firma dell’emendamento che ha stanziato 66 milioni di euro per le famiglie e le imprese toscane colpite dagli eventi calamitosi alla fine dello scorso anno. Questo stanziamento è una prova di quanto la Lega abbia a cuore la Toscana ed i toscani. Un impegno che non finisce con quest’emendamento ma che porteremo avanti, anche come parlamentari del territorio, nella fase della ricostruzione per consentire ai cittadini e alle aziende colpite di ripartire”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.