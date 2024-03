(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 UE, FOTI (FDI): CONTE FA PROPAGANDA PUNTANDO SULLE PAURE DEGLI ITALIANI

“Anche nel confronto politico, per quando acceso, dovrebbe esserci un

limite alla decenza, un confine di correttezza che il leder del Movimento 5

stelle Giuseppe Conte ultimamente troppo spesso sta superando. Dire che il

Presidente del Consiglio Giorgia Meloni voglia trasformare ‘l’economia

europea in una economia di guerra’ è una falsità. Oggi Meloni ha ben

chiarito, infatti, come l’obiettivo di rafforzare l’industria della Difesa

sia quello di essere più preparati e avere un maggiore coordinamento

europeo per affrontare le crisi di ogni genere, in particolar modo quelle

che richiedono interventi di protezione civile. Non solo: è anche una

mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini perché pesca nelle paure

più radicate di ciascuno di noi per ottenere consenso politico. E questo è

davvero scorretto”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati Tommaso Foti.