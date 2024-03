(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 SCUOLE COME BENI COMUNI: APPROVATI IN GIUNTA I CONTRIBUTI A SOSTEGNO

DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTI PARTECIPATIVI ALL’INTERNO DEI SERVIZI EDUCATIVI

0/6 ANNI E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI PER L’ANNO SCOLASTICO

2023/24. KUSIAK: “INVESTITI OLTRE 100 MILA EURO PER 22 PROGETTI”

Ferrara, 21 mar – Il Comune di Ferrara conferma il proprio impegno a favore

dell’istruzione e della partecipazione delle famiglie alla vita scolastica

con la delibera di Giunta, approvata martedì, che destina contributi a

sostegno dell’attività di progetti partecipativi all’interno dei servizi

educativi 0/6 anni e degli istituti comprensivi statali per l’anno

scolastico 2023/2024.

L’iniziativa, intitolata “Scuole come Beni Comuni”, si inserisce

nell’ambito delle politiche di promozione della partecipazione e del

coinvolgimento della comunità educativa nel processo formativo. Grazie alla

collaborazione tra le scuole e le famiglie, viene promossa la realizzazione

di progetti innovativi e inclusivi, mirati a potenziare gli spazi didattici

e valorizzare il patrimonio educativo e culturale del territorio a

beneficio degli studenti e delle loro famiglie.

Il Piano di zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto Centro

Nord di Ferrara (Annualità 2022 e 2023) ha approvato il progetto “Scuole

Beni comuni” con un finanziamento complessivo di 30.800 euro, che sono

state integrate con fondi comunali per un totale di 103.290 euro.

“L’Amministrazione comunale investe in modo più incisivo sulla scuola,

ampliando il sostegno economico a oltre 100mila euro. Tra le novità di

quest’anno, si evidenzia l’assegnazione di contributi a un totale di 22

progetti finanziati per le scuole, di cui 10 dagli istituti comprensivi e

12 dai servizi educativi comunali 0/6 anni. Si tratta di un incremento di

rilievo per supportare le attività scolastiche che vengono realizzate

grazie alla collaborazione tra le famiglie e le scuole: questo investimento

testimonia l’attenzione dell’Amministrazione verso la qualità

dell’istruzione e l’educazione dei giovani cittadini *e la volontà di

rendere sempre più partecipi le famiglie”, spiega l’assessore alla pubblica

istruzione Dorota Kusiak.

I progetti finanziati, selezionati attraverso una rigorosa valutazione

della Commissione appositamente istituita, spaziano dalla creazione di

orti-giardino-ludico-didattici alle attività di educazione all’aperto, dal

potenziamento dei percorsi naturalistici alla promozione della cultura

scientifica.

I progetti presentati sono stati in totale 56 inseriti in una graduatoria

che, potranno essere finanziati, in caso di ulteriori risorse disponibili.

La spesa complessiva per i contributi destinati ai progetti delle scuole

statali ammonta a 57.750, euro mentre per i progetti delle scuole e dei

nidi comunali si prevede un finanziamento complessivo di 45.540 euro.

