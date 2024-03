(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 Regionali, domenica 24 marzo, Forza Italia presenta liste candidati.

Interviene il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani

Domenica, 24 marzo, alle ore 11, a Potenza – Grande Albergo – Forza Italia presenterà le liste dei candidati alle Regionali 2024.

All’evento parteciperà il segretario nazionale del partito, vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Interverranno anche Maria Elisabetta Alberti Casellati, segretaria regionale della Basilicata e ministro per le Riforme e la semplificazione normativa; i presidenti azzurri di Senato e Camera, rispettivamente Maurizio Gasparri e Paolo Barelli; Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo; Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati di Fi, e Vito Bardi, presidente della regione Basilicata.

Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Tajani.

Nella due giorni in Basilicata, sono previsti una serie di incontri.

Nella giornata di sabato 23 marzo, alle 20, una cena di solidarietà presso la Casa Fratello Mio – via don Minozzi 2 – per il Banco Alimentare, a cui parteciperanno anche i cittadini e le autorità.

Domenica 24 marzo, alle 08:30, presso la Casa don Tonino Bello – via di Giura n. 73 -, avrà luogo una riunione sul progetto Solidarietà Accoglienza Universitari stranieri e infine, alle 9.45, ci sarà un incontro presso il Convento Parrocchia Santa Maria del Sepolcro Monastero di Clausura, in piazzale Aldo Moro.

Alle 11, la presentazione delle liste a Potenza, presso il Grande Albergo.

