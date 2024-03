NOTA STAMPA – DOMENICA ECOLOGICA IL 24 MARZO.

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 Allegato n.2: Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli ad uso speciale (art. 54 nuovo

codice della strada).

Sono classificati, ai sensi dell’articolo54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli

dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di

derrate in regime di temperatura controllata;

carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;

telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

telai con selle per il trasporto di coils;

betoniere;

carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare

attrezzatura idonea a tale scopo;

carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR

odi normative comunitarie in proposito;

carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto diveicoli;

carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;

furgoni blindati per trasporto valori;

altre carrozzerie riconosciute idonee peri trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione

– Direzione Generale della M.C.T.C.

Sono classificati, ai sensi dell’articolo54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

trattrici stradali;

autospazzatrici;

autospazzaneve;

autopompe;

autoinnaffiatrici;

autoveicoli attrezzi;

autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;

autoveicoli gru;

autoveicoli per il soccorso stradale;

autoveicoli con pedana o cestello elevabile;

autosgranatrici;

autotrebbiatrici;

autoambulanze;

auto funebri;

autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;

autoveicoli per disinfezioni;

auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta

altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

autoveicoli per radio, televisione, cinema;

autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;

autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;

autocappella;

auto attrezzate per irrorare i campi;

autosaldatrici;

auto con istallazioni telegrafiche;

autoscavatrici;

autoperforatrici;

aa) autosega;

bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;

autopompe per calcestruzzo;

dd) autoveicoli per uso abitazione;