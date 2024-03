Foto Notizia – Una targa per la prima Maratona di Tirana che si svolse nel 2003, organizzata da diverse Associazioni sportive di Parma, insieme al CSI e ad alcune imprese locali.

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 Foto Notizia

Una targa per la prima Maratona di Tirana

La gara si svolse nel 2003 e venne organizzata da diverse Associazioni sportive di Parma, insieme al CSI e ad alcune imprese locali.

Parma, 22 marzo 2024. L’Assessore allo Sport Marco Bosi oggi ha ricevuta una targa commemorativa della prima Maratona di Tirana da Artan Shytaj, Vice Rettore della Barleti University (Università dello Sport albanese) e, all’epoca dell’evento, Vice Ministro della Cultura con delega allo sport. È stato un momento di ringraziamento alla città da parte della delegazione albanese: infatti, la Maratona di Tirana del 19 ottobre 2003 venne organizzata da diverse Associazioni sportive di Parma, insieme al CSI e ad alcune imprese locali, in stretta collaborazione con il Ministero della Cultura e le istituzioni albanesi.

Erano presenti anche Briolda Jahaj, esperta albanese di Cooperazione Italiana in Albania, Marion Gajda dell’Associazione Scanderbeg e il giornalista Giovanni Abelli, a cui è stata consegnata una targa quale ideatore della Maratona di Tirana.

La prima Maratona di Tirana rappresenta per l’Albania un momento sportivo significativo, un’occasione aggregazione sociale a cui parteciparono migliaia di atleti albanesi e seicento sportivi italiani.